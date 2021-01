Бареа: Новицки мразеше ЛеБрон, Уейд и Бош, те го нараниха с подигравките си

Бившият играч на Далас Маверикс Джей Джей Бареа разкри любопитни подробности около битката за титлата между Мавс и Маями Хийт през 2011-а, когато тексасци изненадващо се наложиха над "Голямото трио" на "горещите". Бареа разкри, че тогавашният му съотборник - легендата Дирк Новицки, е бил наранен от подигравките, които си направиха лидерите на Маями ЛеБрон Джеймс и Дуейн Уейд с него.В мач №4 Новицки трябваше да се бори с висока температура и отпадналост, която донякъде попречи на представянето му. Германецът пропусна цели 13 стрелби в мача, но все пак отбеляза 21 точки и грабна 11 борби, за да поведе отбора си към изравняване на резултата при 2:2. Преди началото на мач №5 Уейд и ЛеБрон бяха заснети как се правят, че кашлят, като по този начин иронизираха болестното състояние на Новицки от предния двубой.

"Дирк мразеше Маями. Ненавиждаше ЛеБрон, Уейд и Бош. Той никога няма да ви го каже, но е истина. Когато ЛеБрон и Уейд започнаха да се подиграват с него, когато той се разболя, това наистина го нарани", заяви Бареа в подкаста "The Old Man & The Three".

В мач №5 Дирк наказа подигравките на съперниците си с 29 точки и победа за 3-2, а в мач №6 всичко приключи при 4-2 за Далас и първа титла в историята на организацията.