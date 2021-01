Клоп призова сезонът във Висшата лига да не спира

Мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп е на мнение, че Висшата лига трябва да направи всичко възможно, за да избегне принудително спиране на шампионата заради увеличаващите се случаи на коронавирус в различните отбори. По-рано тази седмица мениджърът на Уест Бромич Сам Алардайс призова за пауза, след като мачовете на Манчестър Сити с Евертън и на Фулъм с Тотнъм бяха отменени заради COVID-19.

"Напълно разбираемо е хората да имат притеснения, но ние правим всичко възможно за сигурността на момчетата. Мисля, че първенството може да продължи. Феновете искат да гледат мачове, затова ние сме отделени от останалата част от обществото, за да можем да тренираме и играем. Не съм специалист, но ще уважа всяко решение, което бъде взето през следващите няколко седмици", каза Клоп на днешната си пресконфренция.

"I am no doctor but I think we should try our best to keep the competition going, I think it works well."