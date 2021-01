НБА Денвър без Майкъл Портър срещу Финикс 01 януари 2021 | 18:48 - Обновена Прочетена 156 0



Denver’s Michael Porter Jr. is missing tonight’s game vs. Phoenix and could be out a number of days, due to health and safety protocols (contact tracing), sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 1, 2021 Портър-младши си извоюва титулярно място в отбора на Денвър и за четирите си мача досега записва средно по 19.5 точки, 6.8 борби, 1.5 чадъра и 1.0 отнети топки на мач.

Крилото на Денвър Майкъл Портър-младши ще пропусне мача на Нъгетс срещу Финикс Сънс, който започва от 4:00 часа тази нощ. 22-годишният баскетболист е под карантина заради контакт със заразен с COVID-19 и може да не бъде на разположение на старши треньора Майк Малоун и в следващите няколко мача на отбора си, съобщава Шамс Чарания от "The Athletic".Портър-младши си извоюва титулярно място в отбора на Денвър и за четирите си мача досега записва средно по 19.5 точки, 6.8 борби, 1.5 чадъра и 1.0 отнети топки на мач. 0



