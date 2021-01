Настъпи важен ден за футболното бъдеще на Меси

Днес е 1 януари, а в света на футбола това означава, че всеки играч с изтичащ договор след края на сезона вече може свободно да преговаря с клубовете, които желаят да го привлекат през лятото без да плащат трансферна сума.

Сред тях е и една от най-големите звезди на съвременния футбол - Лионел Меси. Аржентинецът е прекарал цялата си професионална кариера досега само в един клуб - Барселона. Ситуацията при каталунците обаче накара нападателя да поиска трансфер през миналото лято, който обаче категорично му беше отказан. Междувременно, споразумение за нов договор между двете страни все още няма. Това кара множество медии и фенове да предполагат, че неговото бъдеще е далеч от "Камп Ноу". Като най-големи кандидати за подписа на Меси са спрягани богаташите от Манчестър Сити и Пари Сен Жермен. Последната надежда на "блаугранас" пък е свързана с президентските избори в края на месеца. Именно от новоизбрания клубен шеф се очаква да води тежки преговори с Бълхата за удължаване на контракта, който да го задържи в отбора за още известно време.

