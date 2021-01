Други спортове Андерсън си върна на нидерландец и продължава похода си към трета световна титла 01 януари 2021 | 17:32 - Обновена Прочетена 400 0



Гари Андерсън е 1/2-финалист на Световното първенство по дартс за шести път в кариерата си! Летящия шотландец се разправи по бързия начин с Дирк ван Дуйвенбоде, след като го победи с 5:1 сета за място сред четирите най-добри на първенството на планетата. Така двукратният световен шампион си отмъсти за поражението от нидерландеца на Световното Гран При през миналата година, където отстъпи изненадващо на 1/4-финалите с 1:3 сета. В спор за място на финала можем да видим сблъсък между Андерсън и Майкъл ван Гервен, ако световният №1 преодолее съпротивата на Дейв Чизнал. МВГ и Чизи излизат един срещу друг в последния 1/4-финал тази вечер, веднага след края на срещата между Гъруин Прайс и Дарил Гърни, започваща от 20:10 часа.



Андерсън показа много по-добра игра от своя съперник в днешния двубой и закономерно стигна до разгромния успех. 50-годишният шотландец записа среден резултат от 101.07 срещу едва 94.29 на ван Дуйвенбоде, а също така имаше превес при чекаутите с 50% (16/32) срещу 38% (7/18) на Титана.







Is he destined for a third world title? pic.twitter.com/2kgGCDtPaW — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2021 Началото обаче не беше добро за Гари, който допусна пробив още в първото си подаване. След това обаче двукратният световен шампион показа голямата си класа и доминира над съперника си, който също така допусна ключови пропуски на двойните сектори. Андерсън не даде нито сет повече на ван Дуйвенбоде, който днес игра срещу своя идол, и затвори мача в шестата част за 5:1 сета.

