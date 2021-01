Волейбол Сменят формата в Суперлигата на Италия 01 януари 2021 | 17:20 Прочетена 186 0



Според новия регламент отборите със състезатели в съответните национални отбори, все още ще трябва да играят мачовете според календара. Краят на редовния сезон ще бъде преместен на 7 февруари 2021 г., за да има пауза в края на редовния сезон за онези клубове, които провеждат отложените си заради коронавируса срещи.



Новости има и при изиграването на плейофите. Отборите нямат право да отлага мачове заради пандемията. Преди това ще има предварителен кръг - квалификационен етап, в който отборите, класирани от 6 до 11-о място, ще играят до две победи от три мача (домакинско предимство има отборът с по-добро класиране).





Осмият играе срещу деветия, седмия срещу десетия, шестия срещу 11-ия. Двубоите ще се състоят на 21 и 28 февруари, евентуален трети мач ще се проведе на 7 март 2021 г.



Четвъртфинали: класираните от 1 до 5-о място отбори ще се срещнат с тримата победители от предварителния кръг, и отново ще се играе до две победи.



Лидерът в класирането ще срещне победителя от първата серия на предварителния етап, другата двойка се оформя от четвъртия и петия в таблицата. Победителят от третата серия на квалификационния етап ще се изправи срещу третия в класирането. Вторият след редовния сезон ще излезе срещу победителя от втората серия на предварителния етап. Датите са 10, 14 и 21 март 2021 г.

Полуфинали: Четиримата победители в четвъртфиналите ще играят до три победи от пет мача. Дати: 28 и 31 март и 4, 7 и 11 април 2021 г. (ако има четвърти и пети двубой).



Финалът също ще е във формат - три победи от пет мача и домакинско предимство за по-добре класираните. Срещите ще се проведат на 14, 18, 21, 24 и 27 април 2021 г.



