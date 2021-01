Гуардиола: Искахме да играем срещу Евертън, но не и да ги заразим

Отборът на Манчестър Сити ще бъде без петима основни играчи за предстоящото гостуване на Челси в неделя от 17-ия кръг на Висшата лига. Това обяви мениджърът Пеп Гуардиола. В понеделник "гражданите" трябваше да играят с Евертън, но заради открити позитивни случаи на коронавирус у четирима души в клуба, в това число и футболистите Кайл Уокър и Габриел Жезус, мачът не се състоя. Сега "небесносините" се готвят за гостуването си в Лондон, като Гуардиола призна за още три позитивни случая, които обаче не застрашават провеждането на срещата.

"В момента имаме петима заразени. Тези играчи са в изолация за 10 дни. При първите съобщени случаи имахме четири човека - двама от тях играчи, а сега имаме още трима болни", каза Гуардиола, но не посочи имената на новозаразените. "Срещу Евертън можеше да играем, защото имахме нужния брой играчи. Искахме да играем, но появата на нови случаи в деня на мача ни накара да информираме Висшата лига. Аз лично се обадих на мениджъра на Евертън Карло Анчелоти и му обясних ситуацията. Какво би станало, ако заразим и футболистите на Евертън?", попита риторично Гуардиола.

