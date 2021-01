Лампард разкри дали мачът между Челси и Ман Сити ще се състои по план

Мениджърът на Челси Франк Лампард заяви, че за момента изглежда, че сблъсъкът между неговия отбор и Манчестър Сити ще се проведе по план в неделя. Както е известно, двубоят на "гражданите" срещу Евертън беше отложен заради случаи на заразени с коронавирус играчи на Сити и това постави под въпрос мача им с лондончани.

"Не са ми казали какви са шансовете мачът да бъде отложен. Просто знам каква е настоящата ситуация и за момента двубоят ще се състои. Знаем, че Манчестър Сити имаха няколко положителни случая в своя лагер, както и ние, но при нас няма заразени играчи и това е сегашното положение. Доколко се чувстваме в безопасност в клуба? Може би колкото и обществото заради новия растеж на броя заразени. Мисля, че се чувстваме по същия начин като останалите хора. При нас може би околната среда е по-защитена, поне на работното ни място. Сега ни тестват два пъти седмично. Смятам, че това е наистина важно. Не разбирам защо преди това ни тестваха само по веднъж.

Струва ми се, че при настоящата ситуация гледаме мач за мач. Бяха отложени само конкретни срещи, преди които имаше заразени играчи в отборите. Аз разбирам това. Нека просто да видим какво ще стане, времената са несигурни. Дали трябва да продължим без принудителна пауза? Не съм убеден в това. Безопасността трябва да е на първо място. Фактът, че имаме заразени служители в клуба, означава, че много хора работят в Челси, дори и в нашия "балон". Те имат малки деца, родители, приятели, братя, сестри, дядовци, баби. Те идват тук на работа и след това се прибират по своите домове.

