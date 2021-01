Други спортове Новата година започна с огромен успех за Стивън Бънтинг 01 януари 2021 | 15:59 Прочетена 169 0



копирано





-



Stephen Bunting is the first player into the Semi-Finals of the 2020/21 William Hill World Darts Championship, beating Krzysztof Ratajski 5-3.



His best run in this tournament! pic.twitter.com/l2kEh6qIEM — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2021 Бънтинг показа много по-стабилно хвърляне от своя опонент, като средният му резултат от три стрели бе 101.01, докато Ратайски остана с 97.58. Британецът беше и много по-успешен на чекаутите с 52% (19/36) срещу 38% на 15-ия в схемата. Бънтинг също така се отчете и с най-големия възможен чекаут от 170 в днешния мач.







Stephen Bunting is through to his first ever PDC World Championship semi-final after closing out a brilliant 5-3 victory over Krzysztof Ratajski!



Up next Gary Anderson v Dirk van Duijvenbode pic.twitter.com/a7aFdfCkj1 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 1, 2021 35-годишният англичанин даде само един лег в първите два сета на своя съперник и по този начин си отвори преднина от 2:0 сета. Третият сет започна с пробив за Ратайски, но Бънтинг веднага върна подаването си и затвори частта за 3:0. Двамата си поделиха следващите два сета за 4:1, но полякът започна да намира играта си в сетове 6 и 7. Ратайски взе и двете части с по 1:3 лега и намали до 4:3, но не успя да довърши започнатото и Куршума приключи всичко в осмия сет с перфектен лег за 5:3. Стивън Бънтинг продължава да демонстрира високото си ниво. Куршума се класира за първи път на 1/2-финалите на Световното първенство по дартс на PDC в кариерата си, след като надделя над поляка Кжищоф Ратайски с 5:3 сета в първия 1/4-финал от програмата за днешния ден в "Александра Палас". По този начин Бънтинг, който е 26-и в схемата, вече чака победителя от двубоя между Гъруин Прайс и Дарил Гърни в спор за място на финала. Двамата ще определят кой ще продължи към 1/2-финалите в двубой, започващ от 20:10 часа днес.Бънтинг показа много по-стабилно хвърляне от своя опонент, като средният му резултат от три стрели бе 101.01, докато Ратайски остана с 97.58. Британецът беше и много по-успешен на чекаутите с 52% (19/36) срещу 38% на 15-ия в схемата. Бънтинг също така се отчете и с най-големия възможен чекаут от 170 в днешния мач.35-годишният англичанин даде само един лег в първите два сета на своя съперник и по този начин си отвори преднина от 2:0 сета. Третият сет започна с пробив за Ратайски, но Бънтинг веднага върна подаването си и затвори частта за 3:0. Двамата си поделиха следващите два сета за 4:1, но полякът започна да намира играта си в сетове 6 и 7. Ратайски взе и двете части с по 1:3 лега и намали до 4:3, но не успя да довърши започнатото и Куршума приключи всичко в осмия сет с перфектен лег за 5:3. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 169 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1