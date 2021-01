FIVB обяви календара за следващия олимпийски цикъл

Международната волейболна федерация (FIVB) обяви календара, обхващащ следващия олимпийски цикъл до Игрите в Париж 2024 - събитията през 2021-2024 г. Официалните събития, както са определени от Административния съвет на FIVB (BoA) през декември 2019 г.: са Олимпийските игри в Париж през 2024 г., световното първенство през 2022 г., Волейболната лига на нациите, континенталните първенства през 2021 и 2023 г. и квалификациите за тях.

Календарът включва и клубния сезон, включително национални, континентални и международни състезания.

#Volleyball Calendar 2021-2024 Revealed: https://t.co/9UbGKzyBMl



The FIVB has today revealed the volleyball calendar 2021-2024 which outlines the FIVB's volleyball events for the next Olympic cycle leading up to the Olympic Games Paris 2024. pic.twitter.com/AsTKXk1pNM