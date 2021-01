НБА Стив Неш побесня от действията на Трей Йънг: Това не е баскетбол! 01 януари 2021 | 15:23 - Обновена Прочетена 1272 0



Звездата на Атланта Хоукс Трей Йънг се представя на изключително високо ниво през настоящия сезон, записвайки средно по 33.0 точки и 8.2 асистенции след първите четири мача на тима си. Също така, плеймейкърът на "ястребите" се нарежда на първа позиция по опитани наказателни изстрели със средно по 15.5 стрелби от линията на мач - число, което дори специалистът по изкарване на фаулове Джеймс Хардън (12.0) не може да доближи за момента. Това е така, защото Йънг е добавил нов ход в своя арсенал, който може да се забележи в първите му мачове за кампанията. Гардът подминава персоналния си пазач, след което застава пред него, спира дрибъла си и се вдига за стрелба, докато изтегля тялото си назад, предизвиквайки контакт с опонента си. В повечето случаи реферите се връзват на опитите на Йънг и той получава лесни наказателни с един простичък ход.

Zach Lowe on Trae Young’s new way of drawing fouls: "If he had Kyle Lowry’s butt, he would be knocking dudes ten feet backwards." pic.twitter.com/X4dGIhRiL3 — NBA Central (@TheNBACentral) December 31, 2020 Старши треньорът на Бруклин Нетс Стив Неш обаче побесня, след като Йънг си изкара фаул чрез този метод в последната четвърт на мача между "мрежите" и Атланта вчера. Канадската легенда крещеше на съдията, че "това не е баскетбол" и Йънг "не може да прави това". Вижте реакцията му сами: "That's not basketball" - Steve Nash



"That's not basketball" - Steve Nash

Trae Young was drawing cheap fouls and Steve Nash was tired of seeing it, not being able to do anything about it. Coach Nash had to have a word with this ref. Talk heavy coach. #WeGoHard - @Keith_McPherson pic.twitter.com/tMEbkSD6Ga — Talkin' Nets (@TalkinNets) December 31, 2020

