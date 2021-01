НБА Кайри за контузията на Динуиди: Отборът ни все още е опасен 01 януари 2021 | 14:44 - Обновена Прочетена 326 0



He’s expected to return next season pic.twitter.com/Sm232Jc3wD — Bleacher Report (@BleacherReport) December 28, 2020 Звездата на Бруклин Нетс Кайри Ървинг коментира последствията от тежката контузия, която претърпя основният плеймейкър на тима Спенсър Динуиди. Гардът частично разкъса кръстни връзки на дясното си коляно и по този начин вероятно ще бъде аут до края на сезона. Кайри обаче все още вярва, че "мрежите" разполагат с достатъчно дълбочина в състава, която да ги води през кампанията. "Опасни сме, защото разполагаме с дълбочина в състава. Очевидно е, че загубата на Спенсър беше наистина голям удар за нас, защото той се заемаше с много неща в нашата игра и ние разчитахме на него. Сега трябва да съберем още една група от момчета в стартовия състав и да намерим химия помежду си, с която да довършим сезона", сподели Ървинг пред "New York Post". Динуиди получи травмата си по време на двубоя на Бруклин срещу Шарлът. До момента "мрежите" са с актив от 3-2, а тази нощ имат гостуване на Атланта Хоукс от 2:30 часа бълг. време.

