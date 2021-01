Моторни спортове Мотоциклетни звезди недоволни от новите правила на рали Дакар 01 януари 2021 | 14:30 - Обновена Прочетена 443 0



Част от звездите в мотоциклетния клас на рали Дакар се изказаха против въведеното за тази година ограничение на броя задни гуми, с които те ще разполагат за цялата дистанция. След като през миналата година двама мотоциклетисти загинаха след инциденти по високоскоростните отсечки в Саудитска Арабия, през тази година организаторите ще ограничат всеки участник със само шест нови задни гуми. Тяхната надежда е, че тази малка бройка ще ги принуди да карат по-бавно и предпазливо, тъй като всяка една от гумите ще трябва да покрие двойно по-голяма дистанция спрямо миналата година. Пилотът на KTM и шампион в маратонското изпитание за 2018 година Матиас Валкнер заяви, че тази промяна няма да доведе до желания резултат, а до точно обратното. „Добре е, че те показват загриженост за нашата безопасност и реално правят нещо, за да я подобрят. Ако се каже, че точно тази промяна е за да се подобри зрелището и трудността на Дакар ще я разбера и подкрепя. Но налагането под претекст за подобряването на сигурността, няма смисъл. Всеки пилот ще се старае да е възможно най-бърз и ще кара на лимита, най-много средната скорост да падне с 3 км/ч, което e почти нищо. Винаги сме карали и ще продължим да караме на лимита на сцеплението, но с толкова износени гуми ще е трудно да контролираме мотоциклета. Добрата новина е, че тук в Саудитска Арабия има много пясък, което ще ни помогне да съхраним гумите. И все пак тези решения не трябва да се взимат, без консултация с нас“, бе категоричен 34-годишният австриец. Властите в Саудитска Арабия потвърдиха провеждането на Рали Дакар Той също така разкритикува и наложената забрана за поправки по мотора по време на 15-минутните паузи за презареждане в скоростните етапи. „Това е друго недоразумение. Всеки трябва да има правото да използва тези 15 минути както намери за добре. Опасно е да ни се забранява да правим поправки. Сега можем да поправим нещо набързо преди да тръгнем, но това ще ни струва реално време в надпреварата, което ще накара доста състезатели да рискуват“, завърши Валкнер. Неговото мнение относно тези премени бе подкрепено и от действащия шампион в рали Дакар Рики Брабек с Honda. „Не съм съгласен с новите правила. Мисля, че това го прави по-опасно от преди. Ако имаш само шест гуми за 12 дена, това означава, че ще трябва да караш с вече износена гума и да нямаш шанс да намалиш скоростта. Затова мисля, че е лудост, особено тук, където през миналата година се видя, че вдигаме много висока скорост в пустинята. Не мисля, че ще могат да намалят скоростта ни, каквото и да опитат“, заяви Брабек, който спечели дебютното издание на рали Дакар в Саудитска Арабия през миналата година. High-speed in the desert dunes There's a lot more where this came from! The Red Bull Desert Wings are ready to take on Dakar 2021!#Dakar2021 #DakarInSaudi #redbulldesertwings @redbullmotors @redbull pic.twitter.com/d8PDXnmu5E— DAKAR RALLY (@dakar) December 31, 2020 Все пак пилотите останаха доволни от едно нововъведение, което бе изпробвано на част от етапите през миналата година. Това е малкото време, с което те ще разполагат за разглеждане на пътната книга, тъй като тя ще им бъде дадена само 20 минути преди да стартират, а не както до сега предната вечер. Така пилотите и техните отбори ще имат по-малко време за разглеждане на картата и добавяне на собствени записки по нея. За сметка на това обаче, тя ще бъде много по-подробно от преди. „Виждам възможност за изравняване на силите, чрез тази промяна. Това е един позитив, който също така ще ни принуди да караме малко по-бавно“, заяви пилотът на Honda Кевин Бенавидес Той също така отбеляза и че през тази година носенето на жилетка с въздушна възглавница ще стане задължително за всички състезатели в мотоциклетния клас, което ще увеличи сигурността още малко. Все пак някои от неговите съперници смятат, че носенето на тази допълнителна жилетка за часове в пустинята може да увеличи риска от дехидратация, и затова технологията има нужда от допълнителна разработка. Рали Дакар стартира тази неделя в Джеда, като състезателите ще преминат общо 4 778 състезателни километра разделени в 12 специални етапа, преди да финишират отново в Джеда на 15 януари.

