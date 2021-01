Кавани няма да обжалва наложената му санкция

Нападателят на Манчестър Юнайтед Единсон Кавани няма да обжалва наложенатаму санкция от Английската футболна асоциация.33-годишният уругваец беше лишен от права за три мача и беше глобен със 100 хиляди лири заради публикация в "Инстаграм", в която употребява думата "негрито" в комуникация със свой близък.От ФА прецениха, че коментарът е расистки, въпреки че в испанския тази дума се използва в разговорния език при изразяване на обич и привързаност към близък човек, но в други части на света се счита за обидна.

"Единсон няма да обжалва решението от уважение и солидарност в борбата с разисма, въпреки че той просто е благодарил на близък приятел за получено поздравление", коментираха от клуба.

"Последното нещо, което исках, е да обидя някого. Аз твърдо се противопоставям на расизма и изтрих веднага съобщението, след като ми обясниха, че може да бъде интерпретирано погрешно", заяви самият футболист.

Manchester United striker Edinson Cavani has been banned for three games and fined £100,000 for an Instagram post last month.