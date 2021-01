Зимни спортове Чехия стана последният четвъртфиналист на СП по хокей на лед за младежи до 20 години (видео) 01 януари 2021 | 10:35 - Обновена Прочетена 242 0



Чехия разгроми Австрия със 7:0 (0:0, 3:0, 4:0) и стана последният четвъртфиналист на Световното първенство по хокей на лед за младежи до 20 години в Канада.

ICYMI: @narodnitym were on fire as they ended @hockeyaustria's #WorldJuniors run with a 7-0 shut out. pic.twitter.com/MMvvoXdzCj — IIHF (@IIHFHockey) January 1, 2021

Възпитаниците на Карел Млейнек имаха огромно превъзходство, като отправиха 61 точни удара в мача. Мартин Ланг се отличи с два гола и асистенция, а Павел Новак добави гол и две асистенции за успеха, който осигури на тима четвъртата позиция в група "Б" с 6 точки.

На четвъртфиналите, обаче, Чехия ще има трудната задача срещу защитаващия титлата си и домакин на надпреварата Канада, който спечели първото място в група "А" с пълен актив от 12 точки след успех с 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) над Финландия.

С два гола за победата на северноамериканците изпъкна капитанът Дилън Козънс.

Поражението пък беше първо за скандинавците, които останаха втори с 9 точки, следвани от Германия с 5 точки и Словакия с 4 точки, които също продължават във фазата на директните елиминации.

And the moment you've been waiting for... #WorldJuniors@russiahockey vs @deb_teams @leijonat vs @Trekronorse @HC_WJC vs @narodnitym @usahockey vs Slovakia pic.twitter.com/ABNMnKAont — IIHF (@IIHFHockey) January 1, 2021 САЩ пък заслужи първото място в група "Б" с 9 точки, след като в последната среща от групата победи Швеция с 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) след гол и две асистенции на Тревър Зеграс. Вратарят Спенсър Найт отрази 27 шайби и записа втория си "шътаут" от три мача в турнира.

Русия остана на втората позиция с 8 точки, а шведите завършиха трети със 7.



четвътфинали:

Русия - Германия

Финландия - Швеция

Канада - Чехия

САЩ - Словакия

1