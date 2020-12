Англия Ливърпул привлече талант на Селта 31 декември 2020 | 21:17 - Обновена Прочетена 605 0



Мърсисайдци имаха желание да приключат сделката преди началото на новата година, когато в сила влизат нови правила поради излизането на Великобритания от Европейския съюз. "Червените" ще платят 250 000 евро за подписа му.



Преди няколко дни Ливърпул си осигури привличането и на 15-годишния Калъм Сканлон от

Ливърпул е финализирал сделката по привличането на Стефан Байчетич от Селта Виго, съобщава "The Athletic". 16-годишният талант бе следен от редица европейски грандове, но предпочете да премине на " Анфийлд ".Мърсисайдци имаха желание да приключат сделката преди началото на новата година, когато в сила влизат нови правила поради излизането на Великобритания от Европейския съюз. "Червените" ще платят 250 000 евро за подписа му.Преди няколко дни Ливърпул си осигури привличането и на 15-годишния Калъм Сканлон от Бирмингам за 400 000 паунда.

