Дробовете на UFC звезда засегнати от COVID-19

Преди няколко дни стана ясно, че Хамзат Чимаев се оттегля от битката си с Леон Едуардс . Причината беше коронавирус, който Чимаев хванал и успял да го пребори, но неговите бели дробове все още не са възстановени напълно. Али Абделазиз, който е негов мениджър разкри тази информация пред ESPN. Чимаев и Едуардс трябваше да се бият на 20-ти януари в Абу Даби, но всичко пропадна.







"Хамзат имаше коронавирус и когато се върна в залата, белите му дробове не се бяха възстановили на 100%. Той се нуждае от време, за да се възстановят белите му дробове. В момента той има нужда от това време, за да се възстанови напълно."

