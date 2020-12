Най-великият мениджър в историята отпразнува 79 години

Happy 79th Birthday, Sir Alex Ferguson! 2,155 Games 1,253 Wins 490 Draws 412 Defeats 50 Trophies 38 trophies – Manchester United 11 trophies – Aberdeen 1 trophy – St.Mirren The 'GREATEST MANAGER' ever. pic.twitter.com/JclMD68WBh

x13 Premier League

x5 FA Cup

x4 League Cup

x2 Champions League



