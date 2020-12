Англия Във Висшата лига не обмислят вариант за спиране на първенството 31 декември 2020 | 14:48 Прочетена 101 0



копирано





Отменен поради същата причина беше и мачът на Манчестър Сити и Евертън. След Алардайс в подкрепа на подобно решение се изказаха мениджъри, треньори и хора от управата на поне 7 клуба.



The Premier League has no plans to pause the 2020/21 season due to the surge in Covid-19 cases.



Full story https://t.co/MFksCEq4pg pic.twitter.com/FDKsNufVwE — Kick Off (@KickOffMagazine) December 31, 2020

"Висшата лига не е дискутирала подобно решение. Ръководството на Премиършип продължава да вярва, че протоколите, които се следват структно, ще свършат нужната работа. Също така призоваваме отборите, за да запазят здравето на играчите и щабовете си, да се придържат към решенията на правителството, се казва в становището на английската Висша лига. Английската Висша лига не разглежда вариант за въвеждане на принудителна пауза заради нарастващите случаи със заразени с коронавирус футболисти. Първи за подобен ход призова мениджърът на Уест Бромич Сам Алардайс, а снощи заради нови положителни проби беше отложен и двубоят между Тотнъм и Фулъм.Отменен поради същата причина беше и мачът на Манчестър Сити и Евертън. След Алардайс в подкрепа на подобно решение се изказаха мениджъри, треньори и хора от управата на поне 7 клуба."Висшата лига не е дискутирала подобно решение. Ръководството на Премиършип продължава да вярва, че протоколите, които се следват структно, ще свършат нужната работа. Също така призоваваме отборите, за да запазят здравето на играчите и щабовете си, да се придържат към решенията на правителството, се казва в становището на английската Висша лига.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 101

1