Кристиано Роналдо се надява да играе още много години и мечтае за световна титла

"Възрастта няма значение. Това, което е важно, е мисленето. Няма значение дали Кристиано Роналдо е добре, не знаеш какво ще се случи утре. Аз живея в настоящето, в този момент. Сега се чувствам щастлив, в добро състояние и добър период от живота си. Надявам се да играя още много, много години, но никога не се знае", сподели 35-годишният нападател.



Той говори и за световното в Катар през 2022 г., когато ще бъде на 37 години: "Искаме да спечелим световното първенство. Възможно е, всичко е възможно. Но трябва да сме реалисти. Както съм казвал много пъти, мечтата ми е да спечеля нещо с португалския национален отбор. Спечелих две титли, което ме прави много щастлив. Печелил съм с всеки клуб, в който съм играл, но Световната купа... това е мечта."

