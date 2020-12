Англия Манчестър Сити се завръща на терена 30 декември 2020 | 20:29 - Обновена Прочетена 449 0



копирано





Всички резултати от последните тестове са негативни и отборът проведе тренировка днес следобед. Тренировъчната база на клуба пък бе частично отворена. Тези новини дават големи надежди, че двубоят на Ман Сити срещу



Габриел Жезус и



Per reports, in the latest round of COVID-19 testing there have been no new positives on the Manchester City squad.



The training ground will be re-opened and players will resume training there tomorrow. #MCFC #ManCity #ManchesterCity #Manchester #EPL #wednesday #City pic.twitter.com/4C3M3lfdzB — Manchester Is Burning (@keith_lisenbee) December 30, 2020

Отлагането на втори пореден мач би усложнило значително програмата на Манчестър Сити, която и така е достатъчно натоварена. Преди мача с Челси отборът ще се подложи още два пъти на тестове - утре и в събота. Манчестър Сити е получил разрешение да поднови тренировки. Вчера в клуба са направени извънредни тестове за коронавирус, след като петима играчи и поне двама от щаба се оказаха заразени. Това наложи отлагането на двубоя на "гражданите" с Евертън , който трябваше да се проведе в понеделник.Всички резултати от последните тестове са негативни и отборът проведе тренировка днес следобед. Тренировъчната база на клуба пък бе частично отворена. Тези новини дават големи надежди, че двубоят на Ман Сити срещу Челси в неделя ще се проведе. Кайл Уокър са в изолация от миналата седмица, след като дадоха положителни тестове на Коледа. В следващите няколко дни трима други футболисти се оказаха заразени.Отлагането на втори пореден мач би усложнило значително програмата на Манчестър Сити, която и така е достатъчно натоварена. Преди мача с Челси отборът ще се подложи още два пъти на тестове - утре и в събота.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 449

1