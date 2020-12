Други спортове Гари Андерсън прелетя към следващата фаза на Световното по дартс 30 декември 2020 | 18:01 - Обновена Прочетена 266 0



копирано

Двукратният световен шампион Гари Андерсън продължава похода си към трета титла от най-престижната надпревара в дартса. Летящият шотландец не остави никакви шансове на южноафриканеца Девън Питърсън и го разгроми с 4:0 сета, за да се класира за 1/4-финалите на Световното първенство на PDC.



Who saw that coming?! Gary Anderson WHITEWASHES Devon Petersen 4-0 to secure his place in the Quarter-Finals!



A rueful shake of the head from Devon who just couldn't find his doubles at crucial moments... pic.twitter.com/7iBrmzi3KO — PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2020 Там 50-годишният Андерсън ще се изправи срещу победителя от двубоя между Глен Дърант и Дирк ван Дуйвенбоде, които отварят днешната вечерна сесия в "Александра Палас".

!



Gary Anderson steps into the Quarter-Finals with fire in his belly as he beats Devon Petersen in straight sets. pic.twitter.com/bs4E4TH3s2 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2020 Шотландецът набързо занули съперника си още в първия сет, въпреки че не показваше кой знае какво ниво в играта си. Постепенно обаче Андо набираше скорост и взе два поредни сета на съперника си от 0:2 лега пасив, чрез което си отвори преднина от 3:0 сета. Всичко приключи в четвъртата част от мача, когато Гари отново постави нулата срещу името на Питърсън и по този начин триумфира с крайното 4:0 сета.

Шотландецът набързо занули съперника си още в първия сет, въпреки че не показваше кой знае какво ниво в играта си. Постепенно обаче Андо набираше скорост и взе два поредни сета на съперника си от 0:2 лега пасив, чрез което си отвори преднина от 3:0 сета. Всичко приключи в четвъртата част от мача, когато Гари отново постави нулата срещу името на Питърсън и по този начин триумфира с крайното 4:0 сета.

Още по темата

0



копирано

ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 266 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1