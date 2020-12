Други спортове Бънтинг се съвзе и отстрани Сърл по пътя към 1/4-финалите 30 декември 2020 | 17:27 - Обновена Прочетена 74 0



A brilliant fightback when it looked lost by Stephen Bunting as he recovers from 2-0 down in the deciding set to clinch a last-leg victory! pic.twitter.com/ZpBLvOQ20M — PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2020 Бънтинг показа стабилна игра в първите два сета и поведе с 2:0, но в третата част дойдоха и проблемите за него. Сърл се възползва от шест пропуснати стрели за сета на съперника си и успя да намали резултата до 2:1, а след това нанесе пробив и по този начин върна паритета при 2:2.



!



Stephen Bunting produces a brilliant 13-darter to break Ryan Searle's throw in a deciding leg!



A second PDC World Championship Quarter-Final for 'The Bullet'!



Up next Gary Anderson v Devon Petersen pic.twitter.com/sJMmpeUPja — PDC Darts (@OfficialPDC) December 30, 2020 Двамата си размениха по един пробив в следващите си две подавания и така се стигна до седмия сет. Там Сърл първоначално натрупа увереност и поведе с 0:2 лега, но Бънтинг успя да се съвземе и спечели следващите три, за да вземе крайния успех с 4:3 сета.

