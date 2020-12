Зимни спортове Матиас Майер спечели спускането в Бормио 30 декември 2020 | 15:06 - Обновена Прочетена 182 0



Австриецът бе най-бърз на пистата "Стелвио" с време 1:57.32 минута и записа девета победа за Световната купа в кариерата си.



Състезанието бе изключително оспорвано, като разликата между първия и третия бе едва 6 стотни.

@matthiasmayer_ wins a crazy tight Downhill in Bormio!



#VincentKriechmayr (+0.04s)

#UrsKryenbuehl (+0.06s)#fisalpine pic.twitter.com/n0h3GlmI09 — FIS Alpine (@fisalpine) December 30, 2020 Втори на подиума се нареди друг австриец - Винсент Крихмайер, на 4 стотни от секундата след победителя.



Призовата тройка допълни швейцарецът Урс Криенбюл на 6 стотни след Майер.

#MatthiasMayer is grabbing his first podium of the season on one of the toughest races on the WC: the Downhill in La #Stelvio #worldcupbormio #VincentKriechmayr 2 +0.04#UrsKryenBuehl 3 +0.06#Bormio #fisalpine #alpineskiing



Килде остава лидер в класирането за малката Световна купа в дисциплината със 190 точки, а Матиас Майер излезе втори със 158 точки.



