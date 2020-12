Добра новина за Далас Маверикс

Кристапс Порзингис проведе първата си пълна тренировка, откакто претърпя операцията в менискуса в началото на октомври, съобщи ESPN. Все пак остава загадка кога латвийският стрелец на Далас Маверикс ще се завърне в игра, но прогресът индикира, че това ще се случи скоро.

"Просто ми трябва малко време, за да си върна ритъма и чувството. Не искам все още да съм в процес на адаптация, докато играя. Искам да съм на високо ниво, веднага щом стъпя на паркета в официален мач", сподели 25-годишното тежко крило след тренировката.

