Ван Гервен възкръсна и пречупи Кълън в трилър на 1/8-финалите на Световното

Absolute agony for Joe Cullen who misses two match darts at the bull and Michael van Gerwen wins an instant Ally Pally classic in a deciding leg!



Simply sensational. pic.twitter.com/EpAd2CXK50 — PDC Darts (@OfficialPDC) December 29, 2020 Трикратният световен шампион Майкъл ван Гервен продължава напред на Световното първенство по дартс на PDC след страхотен трилър в "Александра Палас". Световният номер 1 успя да осъществи изключителен обрат от 1:3 до 4:3 сета срещу високолетящия англичанин Джо Кълън и по този начин си осигури място на 1/4-финалите на надпреварата. Там холандецът очаква победителя от двубоя между Дейв Чизнал и Димитри ван ден Берг, които се изправят един срещу друг тази вечер. 16-ият в схемата Кълън се представяше на много високо ниво в първите четири сета от мача и изненадата изглеждаше напълно реална при водачеството му от 1:3 сета. След това обаче Майти Майк вдигна оборотите и успя да изравни резултата в сетовете, възползвайки се от изпуснат мачдарт на своя съперник. В последния седми сет Кълън отново опря до стената холандеца, но още един пропуск за мача на 31-годишния англичанин при 1:2 лега означаваше само едно - ван Гервен наказа пропуска на своя съперник и си осигури победата с пробив в решаващия лег за 4:3 сета.



What an incredible game that was, full credit to @rockstar_13_ who played phenomenal well done mate. It was one of my toughest matches ever here at Ally Pally.



Thank you for all the support form my fans now it’s my turn to help Vincent tomorrow, before my quarterfinal. pic.twitter.com/dMEljsEk4I — Michael Van Gerwen (@MvG180) December 29, 2020 Останалите резултати от вчерашния ден:

Джеймс Уейд 2:4 Стивън Бънтинг

Дарил Гърни 4:1 Крис Доби

Джейсън Лоу 0:4 Девън Питърсън

Дейв Чизнал 4:2 Дани Ноперт

