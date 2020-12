Алексей Швед премина границата от 2500 точки в Евролигата

Лидерът на Химки Алексей Швед премина границата от 2500 отбелязани точки в баскетболната Евролига. Швед реализира 22 точки при загубата от Олимпиакос с 88:105 в 17-ия кръг на турнира. Така играчът има на сметката си точно 2520 точки, с което заема 15-о място във вечната ранглиста на най-резултатните баскетболисти в турнира. Първи в класацията е гръцкият ветеран Василис Спанулис с 4355 точки.

In 2020-21 #EuroLeague Regular Season Round 17, 32 year old Russian guard Alexey Shved of @Khimkibasket scored 22 points, reaching 2500 career total points scored in EuroLeague. He is ranked 15th in all-time points scored. pic.twitter.com/hdYm2BmEpC