НБА Уигинс и Къри изведоха Голдън Стейт до втори пореден успех 30 декември 2020 | 11:06 Прочетена 149 0



we’ll take this win to go



back to The Bay pic.twitter.com/cPaueGioos — Golden State Warriors (@warriors) December 30, 2020 Стеф Къри регистрира втория си пореден мач с поне 30 отбелязани точки. Стрелецът на ГСУ завърши двубоя с 31 пункта, 5 борби и 6 асистенции при 9/17 стрелба от игра. Андрю Уигинс се разписа с 27 точки и 7 борби, като изигра впечатляваща последна четвърт, в която наниза 17 точки. Кели Убре-младши най-сетне вкара тройка и приключи с 14 и 5 борби, докато Ерик Паскал наниза 10 точки от скамейката.



Steph Curry and Andrew Wiggins tonight:



Curry: 31 PTS - 53 FG% - 5/9 3PM



Wiggins: 27 PTS - 47 FG% - 5/8 3PM



W. pic.twitter.com/d8a6vwd2DI — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 30, 2020 Джеръми Грант бе най-полезен за "буталата" с 27 точки и 7 борби, Джош Джексън добави 17 и 7 овладени топки, Дерик Роуз се разписа с 15 точки и 7 асистенции, а Садик Бей вкара 11 точки от пейката.

