Милуоки постави рекорд по тройки в НБА

Бъкс реализира 29 коша от зоната за три точки от 51 опита, като 12 различни играчи бяха точни от далечно разстояние. Единствено звездата на тима Янис Адетокумбо не успя да вкара от зоната за три точки.

An NBA record 12 different @Bucks players knocked down a 3 in the win vs. MIA! pic.twitter.com/pqR8hNSDLC — NBA (@NBA) December 30, 2020 Досегашният рекорд в НБА по този показател бе на Хюстън от 2019 година - 27 тройки срещу Финикс.

The @Bucks set a new NBA single game threes made record! pic.twitter.com/GwdaxXY5O9 — NBA (@NBA) December 30, 2020 Най-резултатен за Милуоки бе Крис Мидълтън с 25 точки, а Янис Адетокумбо завърши със скромния актив от 9 точки, 6 борби и 6 асистенции.



