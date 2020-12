Хандбал Кил спечели Шампионската лига след суперпобеда над Барса (видео + снимки) 30 декември 2020 | 00:52 - Обновена Прочетена 225 0



копирано





Германският тим постигна суперпобеда и се наложи над рекордьорът по титли в ШЛ Барса с 33:28 (19:16) в големия финал на турнира VELUX EHF FINAL4 2020 в "Ланксес Арена" в Кьолн.

They were the first team to lift the 'arm' trophy and now they're the last - it's @thw_handball! #ehffinal4 #ehfcl pic.twitter.com/IJ8URet4Ts — EHF Champions League (@ehfcl) December 29, 2020

Турнирът трябваше да се проведе на 30-и и 31-и май, след което бе отложен за края на август заради пандемията от COVID-19, а в в крайна сметка се изигра в последните дни на годината.



Кил прекъсна невероятната серия от 23 поредни победи на Барса в Шампионската лига и то в какъв момент. Така германците спечелиха най-престижния европейски клубен турнир за 4-и път в своята история и за първи след 2012 година, когато биха друг испански тим - Атлетико (Мадрид). Останалите титли на Кил са от 2007-а и 2010-а, когато отново се наложиха над Барса. Освен това Кил има и 4 загубени финала - 2000, 2008, 2009, 2014.



В същото време Барса отново не успя да спечели рекордна и юбилейна 10-а титла от Шампионската лига. Каталонците остават с 9 трофея във витрината си и 5 загубени финала (б.р. като се брои и този). Последната титла и последният изигран финал за "блаугранас" бе през сезон 2014/15.



Трябва да се отбележи също, че треньорът на Кил Филип Ижха е едва третият човек, който печели Шампионската лига и като играч и като треньор след Талант Дуйшебаев и Поберто Парондо, но първият, който го прави с един и същи клуб. Чехът бе с решаваща заслуга от триумфите на Кил през 2010 и 2012 година като играч.



Истинският победител за "зебрите" беше датският вратар Никлас Ландин, който бе буквално "запален" от удари след почивката, но издържа на напрежението.

WATCH: @Niklas_Landin keeps @thw_handball three ahead #ehffinal4 #ehfcl pic.twitter.com/bjw3Omg58K — EHF Champions League (@ehfcl) December 29, 2020

Въпреки това, за MVP беше обявен Хендрик Пекелер, който реализира само 4 гола във финала, но беше основен стълп в защитата на Кил в двата мача вчера и днес, с което напълно заслужи наградата.



Кил изоставаше само веднъж в мача при 2:3, след което обърна и на почивката водеше с три гола преднина - 19:16. Германският тим отново се представи страхотно в защита и определено имаше по-добрия вратар в лицето на Никлас Ландин, който спаси общо 14 удара. Благодарение на тези два елемента Кил увеличи преднината си до 26:21 в средата на втората част и прекърши съпротивата на Барса. Така, в крайна сметка, Кил спокойно стигна до победата и титлата в ШЛ след крайното 33:28.

WATCH: Niclas Ekberg flying for @thw_handball!#ehffinal4 #ehfcl pic.twitter.com/oC8UUzJ3Ca — EHF Champions League (@ehfcl) December 29, 2020

Най-резултатен за Кил бе шведът Никлас Екберг с 8 гола за победата, който стана и топ голмайстор на цялата ШЛ с общо 85 точни попадения. Норвежецът Сандер Сагосен, който пък започна сезона във френския гранд Пари Сен Жермен, но стана шампион с Кил, добави още 7 гола за успеха.



За Барса Алейкс Гомес бе над всички, като реализира 10 гола, но и неговите усилия не помогнаха за успеха.



Преди големият финал пък френският Пари Сен Жермен завоюва бронзовите медали, след като би унгарския Телеком (Веспрем) с 31:26 (14:11) в спора за 3/4-о място.

RESULT: It's third place for @psghand after they beat @telekomveszprem 31:26 #ehffinal4 #ehfcl pic.twitter.com/OT69LMVkrF — EHF Champions League (@ehfcl) December 29, 2020

По този начин ПСЖ продължи традицията си да не се завръща от Кьолн без победа, след като за трети път след 2016 и 2018 година завършва 3-и на финалната четворка в ШЛ. Освен това французите има и един загубен финал през 2017-а от македонския гранд Вардар (Скопие).

WATCH: Yann Genty! @psghand #ehffinal4 #ehfcl pic.twitter.com/53NNr9if2l — EHF Champions League (@ehfcl) December 29, 2020

ПСЖ спечели основно благодарение на отличното представяне на вратаря си Ян Женти и силните атаки на Елохим Пранди и Недим Ремили. Докато играчите на Веспрем пропуснаха твърде много шансове и останаха 4-и както и през 2014 година.



След промяна в защитата си и благодарение на вратаря си Ян Женти (б.р. 9 спасявания в първото полувреме и 17 общо) ПСЖ обърна от 3:6 до 9:7 в своя полза, за да се оттегли на почивката с 14:11. Дори позакъснялата серия от изключителни спасявания на вратаря Владимир Купара не помогнаха на Веспрем и унгарците загубиха.

WATCH: Six from six for Elohim Prandi - what a game! @psghand #ehffinal4 #ehfcl pic.twitter.com/uzYA0RDlec — EHF Champions League (@ehfcl) December 29, 2020

Елохим Пранди и Недим Ремили бяха най-резултатни за ПСЖ с по 6 гола за победата. За Веспрем Мате Лекай заби 9 попадения, но и това не беше достатъчно за успеха.



Снимки и видео: EHF Отборът на Кил (Германия) спечели Шампионската лига по хандбал за мъже за сезон 2019/2020.Германският тим постигна суперпобеда и се наложи над рекордьорът по титли в ШЛ Барса св големия финал на турнира VELUX EHF FINAL4 2020 в "Ланксес Арена" в Кьолн.Турнирът трябваше да се проведе на 30-и и 31-и май, след което бе отложен за края на август заради пандемията от COVID-19, а в в крайна сметка се изигра в последните дни на годината.Кил прекъсна невероятната серия от 23 поредни победи на Барса в Шампионската лига и то в какъв момент. Така германците спечелиха най-престижния европейски клубен турнир за 4-и път в своята история и за първи след 2012 година, когато биха друг испански тим - Атлетико (Мадрид). Останалите титли на Кил са от 2007-а и 2010-а, когато отново се наложиха над Барса. Освен това Кил има и 4 загубени финала - 2000, 2008, 2009, 2014.В същото време Барса отново не успя да спечели рекордна и юбилейна 10-а титла от Шампионската лига. Каталонците остават с 9 трофея във витрината си и 5 загубени финала (б.р. като се брои и този). Последната титла и последният изигран финал за "блаугранас" бе през сезон 2014/15.Трябва да се отбележи също, че треньорът на Кил Филип Ижха е едва третият човек, който печели Шампионската лига и като играч и като треньор след Талант Дуйшебаев и Поберто Парондо, но първият, който го прави с един и същи клуб. Чехът бе с решаваща заслуга от триумфите на Кил през 2010 и 2012 година като играч.Истинският победител за "зебрите" беше датският вратар Никлас Ландин, който бе буквално "запален" от удари след почивката, но издържа на напрежението.Въпреки това, за MVP беше обявен Хендрик Пекелер, който реализира само 4 гола във финала, но беше основен стълп в защитата на Кил в двата мача вчера и днес, с което напълно заслужи наградата.Кил изоставаше само веднъж в мача при 2:3, след което обърна и на почивката водеше с три гола преднина - 19:16. Германският тим отново се представи страхотно в защита и определено имаше по-добрия вратар в лицето на Никлас Ландин, който спаси общо 14 удара. Благодарение на тези два елемента Кил увеличи преднината си до 26:21 в средата на втората част и прекърши съпротивата на Барса. Така, в крайна сметка, Кил спокойно стигна до победата и титлата в ШЛ след крайното 33:28.Най-резултатен за Кил бе шведът Никлас Екберг с 8 гола за победата, който стана и топ голмайстор на цялата ШЛ с общо 85 точни попадения. Норвежецът Сандер Сагосен, който пък започна сезона във френския гранд Пари Сен Жермен, но стана шампион с Кил, добави още 7 гола за успеха.За Барса Алейкс Гомес бе над всички, като реализира 10 гола, но и неговите усилия не помогнаха за успеха.Преди големият финал пък френският Пари Сен Жермен завоюва бронзовите медали, след като би унгарския Телеком (Веспрем) св спора за 3/4-о място.По този начин ПСЖ продължи традицията си да не се завръща от Кьолн без победа, след като за трети път след 2016 и 2018 година завършва 3-и на финалната четворка в ШЛ. Освен това французите има и един загубен финал през 2017-а от македонския гранд Вардар (Скопие).ПСЖ спечели основно благодарение на отличното представяне на вратаря си Ян Женти и силните атаки на Елохим Пранди и Недим Ремили. Докато играчите на Веспрем пропуснаха твърде много шансове и останаха 4-и както и през 2014 година.След промяна в защитата си и благодарение на вратаря си Ян Женти (б.р. 9 спасявания в първото полувреме и 17 общо) ПСЖ обърна от 3:6 до 9:7 в своя полза, за да се оттегли на почивката с 14:11. Дори позакъснялата серия от изключителни спасявания на вратаря Владимир Купара не помогнаха на Веспрем и унгарците загубиха.Елохим Пранди и Недим Ремили бяха най-резултатни за ПСЖ с по 6 гола за победата. За Веспрем Мате Лекай заби 9 попадения, но и това не беше достатъчно за успеха.

Още по темата

0



копирано

ПАВЕЛ ПЕНЧЕВ репортер - отдел "Спорт" Прочетена 225

1