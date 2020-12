Везенков завърши годината по впечатляващ начин, а Олимпиакос изнесе лекция на Химки

Баскетболният отбор на Олимпиакос най-сетне прекъсна негативната си серия от три последователни поражения в Евролигата. Играчите на старши треньора Йоргос Барцокас преминаха като товарен влак през Химки и си тръгват от Русия с победа с 88:105 (23:26, 27:25, 14:27, 24:27) в двубой от 17-ия кръг на Евролигата.

Успехът е осми от началото на сезона за Олимпиакос, като тимът се намира на деветата позиция в класирането с актив от 8-8. Химки инкасира осмата си поредна и общо 15-а загуба за кампанията, като по този начин остава на последната позиция в подреждането с баланс 2-15.

Българският национал Александър Везенков продължава да демонстрира чудесната форма, в която се намира. Крилото бе сред най-важните играчи за Олимпиакос през днешния ден и завърши двубоя с 19 точки, 6 борби, 2 асистенции и 1 чадър за КПД от 26. Везенков бе 2/4 при стрелбата си за 2 точки и 3/6 от зоната за три, а от наказателната линия показа 100% ефективност - 6/6.

Sasha Vezenkov is performing better and better the last weeks for Piraeus. Today against Khimki so far he contributed 14 points in less than 15 min of playtime.

Here are his stats in the last 3 games (against Valencia, Real, Fenerbahce): 13 pts, 5,6rebs #EuroLeague #olympiacos