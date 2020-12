Владимир Зографски е 29-и в в първия кръг от "Четирите шанци"

FIS World Cup / @vier_schanzen in #Oberstdorf : 1. Karl Geiger 2. Kamil Stoch 3. Marius Lindvik https://t.co/T6odN4hz5s #skijumping #FISskijumping #4Hills

View this post on Instagram

View this post on Instagram

What a jump by Karl Geiger @vier_schanzen #Oberstdorf pic.twitter.com/vHMxeBCefZ

Local hero Karl Geiger won a dramatic #4Hills opener at #Oberstdorf from three-time Olympic gold medallist Kamil Stoch and Marius Lindvik.@vier_schanzen @FISskijumping @TeamD

https://t.co/TWzqtmxIRR