Футболисти от Шефилд Юнайтед също с положителни тестове

"Можем да потвърдим, че имаме няколко положителни теста за коронавирус. Това се случи по време на взимане на последните проби. Няма да съобщаваме имената на тези футболисти. Всички с положителни тестове са поставени под карантина според разпоредбите на здравните власти и Висшата лига", заявиха от клуба от Шефилд.



Sheffield United can confirm the club recorded a number of positive coronavirus tests after the latest round of testing.



The individuals who have tested positive have now entered into a period of self-isolation in accordance with Premier League and Government guidelines.