Футболист се опита да влезе в ролята на ВАР и си изкара червен картон (видео)

Вчера Бешикташ постигна безпроблемна домакинска победа с 3:0 над Сивасспор, но мачът от турското първенство ще се запомни с нещо друго.

Към края на първата част, при резултат 1:0 за истанбулския гранд, топката излезе от очертанията на терена, но съдията не спря атаката на "орлите". Така в добавеното време на първото полувреме капитанът на противника Хакан Арслан изведнъж напусна терена и се върна с телефон в ръка, като го насочи към лицето на рефера, за да може арбитърът да види от повторение, че е сгрешил при въпросната ситуация. Съдията обаче се подразни от опита на Арслан да влезе в ролята на ВАР и му показа жълт картон. Протестите на 32-годишния играч обаче продължиха, запращайки с всички сили телефона в земята, и така той получи четвъртия червен картон в своята кариера.

Have you seen anything like his before?!



Never change, Turkish football. Never change.https://t.co/Yri3HyeWcx