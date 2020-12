В Милан показаха на какво се дължи техният успех

Играчите и треньорите на Милан често повтарят в своите интервюта, че големият им прогрес през изминалата година се дължи на тяхната усърдна работа в тренировъчния състав. Днес "росонерите" доказаха, че стоят зад своите думи.

Днешната тренировка на тима на "Миланело" не е била задължителна за футболистите, а само по желание. Въпреки това, почти целият състав на Стефано Пиоли се е явил на заниманието, твърди "Скай Спорт Италия". Отсъствали са само трима - Златан Ибрахимович, Хакан Чалханоглу и Франк Кесие, като те са били възпрепятствани от своите полети на връщане в Италия. Следващият мач на Милан е на 3 януари и е гостуване на Беневенто.

