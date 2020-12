Моуриньо разкри колко дълго ще отсъства Бейл

Мениджърът на Тотнъм Жозе Моуриньо заяви, че контузията на Гарет Бейл не е сериозна, като крилото ще отсъства от терените в продължение на няколко седмици. Уелсецът получи травма в прасеца си при победата с 3:1 над Стоук Сити за Купата на лигата.

"Не бих казал, че контузията на Бейл е сериозна, но най-вероятно ще е аут няколко седмици. Също така не очаквам Джовани Ло Селсо да се възстанови за следващите мачове, а за този с Фулъм имам съмнения и около готовността на Лукас Моура и Винисиус. Танги Ндомбеле? Доволни сме от него. С изключение на няколко двубоя, където представянето му не беше добро, като цяло той претърпя голяма еволюция. Вярвам, че да играеш при този интензитет на Премиър лийг и да издържиш 90 минути, е, разбира се, поредната стъпка в развитието на неговата форма", коментира Специалния на пресконференцията си преди градското дерби с Фулъм.

Gareth Bale is expected to miss Tottenham’s next four games after suffering a calf injury pic.twitter.com/RE9U2ISGJL