Кике Сетиен: Разбира се, че бих се върнал в Барселона

Бившият наставник на Барселона Кике Сетиен е категоричен, че отново би поел отбора, въпреки неуспешния си период на "Камп Ноу" от втората половина на миналия сезон. "Опитът ми в Барселона беше изключителен. Вярно е, че не се наслаждавахме на това, което бихме искали, но срещнахме доста големи трудности. Разбира се, че бих се върнал в Барселона. Никога няма да съжалявам, че отидох там, въобще даже. Вече превъзмогнах тъгата по случилото се с мен в Барселона. Това беше инцидент, поредният такъв в моята работа. Популярността ми? Ако успееш да се изолираш малко от целия шум, можеш да живееш горе-долу спокойно. Смених си телефонния номер, спират ме на улицата, искат ми интервюта, но се опитвам да бъда същият. Данните показват, че в Барселона успяхме да се подобрим в някои аспекти още от началото. Става въпрос за спечелването на много повече топки в противниковото поле, за по-дълго притежание на топката, за по-добър контрол на контраатаките и за повече завършващи удари. Това са обективни данни. Setién: "Of course I would return to Barcelona" https://t.co/xUl4RLV3Cu pic.twitter.com/dDEr7IxDLH — AS English (@English_AS) December 29, 2020 За 14-годишна кариера никога не съм имал проблеми с мои играчи, само с трима-четирима. Въпреки че големите футболисти правят разликата, това им струва все по-големи усилия, защото те се подготвят много добре за мачовете. Работата им в тактическо и физическо отношение е изключителна. Вярно е, че в много случаи футболът не е толкова зрелищен, но резултатът е по-непредвидим. С изключение на мачовете на За 14-годишна кариера никога не съм имал проблеми с мои играчи, само с трима-четирима. Въпреки че големите футболисти правят разликата, това им струва все по-големи усилия, защото те се подготвят много добре за мачовете. Работата им в тактическо и физическо отношение е изключителна. Вярно е, че в много случаи футболът не е толкова зрелищен, но резултатът е по-непредвидим. С изключение на мачовете на Реал Мадрид и Барселона, останалите са доста оспорвани. Нито се чувствам неудобно, нито страдам, че съм без работа в момента. От бъдещите предложения зависи дали ще се върна като треньор, или не", коментира Сетиен по време на спортно събитие в Галисия.

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол"

