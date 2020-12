ММА Израел Адесаня бе избран за "Боец на годината" 29 декември 2020 | 14:52 Прочетена 168 0



Организаторите на годишните награди публикуваха списък с финалисти в 22 категории още през юли, но поради епидемията от коронавирус обявяването на победителите беше отложено за края на годината.



Победителят в номинацията „Пробив на годината“ е Хорхе Масвидал, а настоящият шампион на UFC в полутежка категория Александър Волкановски, който взе титлата от Макс Холоуей на UFC 245 , бе признат за автор на „Изненада на годината“.



Действащата шампионка на UFC в две категории Аманда Нунеш бе обявена за боец на годината при жените, а битката за титлата в лека категория между Вейли Жанг и Йоана Енджейчик бе обявена за битка на годината.

Боец на годината: Израел Адесаня

Боец на годината за жени: Аманда Нунес

Пробив на годината: Хорхе Масвидал

Международен боец на годината: Израел Адесаня

Битка на годината: Вейли Жанг и Йоана Енджейчик на UFC 248

Нокаут на годината: Хорхе Масвидал срещу Бен Аскрен на UFC 239

Представяне на годината: Демиан Мая срещу Бен Аскрен на UFC Fight Night 162

Завръщане на годината: Стипе Миочич срещу Даниел Кормие на UFC 241

Изненада на годината: Александър Волкановски срещу Макс Холоуей на UFC 245

Треньор на годината: Тревър Уитман

Инструктор на годината: Фил Дару

Отбор на годината: American Top Team

Съдия на годината: Хърб Дийн

Момиче на ринга на годината: Бритни Палмър

Ръководител на годината: Дана Уайт

Промоция на годината: UFC

Личност на годината: Джо Роган

Аналитик на годината: Даниел Кормие

Най-добра ММА програма: Joe Rogan Experience

Медиен ресурс на годината: ESPN

Журналист на годината: Ариел Хелуани

Боен дух на годината: Дъстин Порие за благотворителност



