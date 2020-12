Испания Бивш съотборник на Зидан: Не разбирам защо той ме нарече к*чи син 29 декември 2020 | 13:21 Прочетена 131 0



Бившият играч на Монако Жером Ротен си припомни неприятна случка от мача реванш с Реал Мадрид от полуфиналите на Шампионската лигапрез 2004 г. Тогава съотборникът му в националния отбор на Франция Зинедин Зидан го обидил, защото към края на двубоя крилото губил време при 3:1 в полза на монегаските, което беше достатъчно за тях да отстранят мадридчани. "Случилото се със Зидан е черна точка в моята кариера. Тогава ми каза: "Ставай, к*чи сине". Ние двамата се познавахме от националния отбор. Не разбрах какво се случи в онзи момент, защото имахме добри взаимоотношения. Водихме с 3:1, щяхме да се класираме за полуфиналите. Зидан загуби топката, а аз реших да бавя времето. Това беше "галактическият" Реал Мадрид, който щеше да отпадне от "дребосъка" Монако. Jerome Rothen recalls how Zinedine Zidane left him with 'black point' in his career https://t.co/4bG6VzDB2f — The Sun Football (@TheSunFootball) December 29, 2020 Мога да разбера неговия яд и това, че беше изнервен, но този тип думи бяха по адрес на някого, когото познава и с когото е тренирал и играл заедно в националния отбор. Не бяхме най-добри приятели, но той обиди някого с когото е играл в националния тим. Аз също съм обиждал, но не и някого, с когото съм бил в един отбор и съм делял една съблекалня. Мисля, че трябва да има граници", заяви Ротен пред RMC Sport.

