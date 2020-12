Иско си избра нов отбор

Халфът на Реал Мадрид Иско е взел решение за своето бъдеще. Играчът иска да премине в друг отбор, като AS издава кой е той. Това е Севиля, където треньор е Юлен Лопетеги.

Испанският национал желае да напусне "Сантиаго Бернабеу", тъй като през този сезон Зинедин Зидан не разчита достатъчно на него. Изборът му да премине в андалусийския клуб също не е случаен. Както е известно, Иско беше любимец на Лопетеги, докато специалистът беше селекционер на "Ла Фурия Роха". Двамата работеха заедно и в Реал през есента на 2018 г. Футболистът обаче ще напусне мадридчани чак през лятото. Причината е, че Зидан не иска той да бъде продаден през януари, в случай че някой от останалите атакуващи играчи получи контузия по време на пролетния дял на сезона.

