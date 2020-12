В Ливърпул не планират подсилване в защита

През този сезон защитниците на Ливърпул непрестанно са преследвани от контузии, но въпреки това в клуба нямат намерение да привличат нови бранители през януарския трансферен прозорец, пише "Дейли Мейл".

Както е известно, Вирджил ван Дайк и Джо Гомес се възстановяват от операции на колената си и е много вероятно повече да не играят през този сезон. Така се налага Фабиньо да играе като централен защитник. Бразилецът се справя отлично в тази роля, но неговата обичайна позиция е на опорен халф. Жоел Матип е другият титулярен бранител в момента, но се контузи при равенството 1:1 с Уест Бромич и все още не е ясно колко е сериозен неговият проблем. На "Анфийлд" обаче не планират да предприемат дори варианта с привличането на защитник под наем до края на сезона. Според изданието, когато е необходимо, Юрген Клоп ще разчита на 19-годишния Рис Уилямс и 23-годишния Натаниел Филипс, които през този сезон имат само по два изиграни мача в Премиър лийг.

