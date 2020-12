Антъни Джошуа: Мога да победя два пъти Тайсън Фюри, после да си върна колана на WBO от Усик

Единственото препятствие пред световният шампион на WBA (супер), WBO, IBF и IBO в тежка категория Антъни Джошуа по пътя му към обединителен двубой с шампиона на WBC Тайстн Фюри е задължителният претендент на WBO Александър Усик.

Ако Усик откаже да приеме сделка, за да отстъпи, тогава Джошуа може да бъде принуден да освободи титлата на WBO, за да бие с Фюри.

„Искам да се бия с Фюри, да го победя отново в реванша – две трудни препятствия, сериозни битки – после ще се върна незабавно, за да се опитам отново да се бия за тази титла.

Joshua: I Could Beat Fury Twice, Then Circle Back and Reclaim WBO Title https://t.co/P7b66vsU7o pic.twitter.com/N4LKvcJC8M