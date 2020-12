Зимни спортове Ураганен вятър отмени втория манш на гигантския слалом за жени в Земеринг 28 декември 2020 | 14:51 - Обновена Прочетена 77 0



Вторият манш на гигантския слалом валиден за Световната купа по ски алпийски дисциплини при дамите в Земеринг, Австрия бе отменен заради ураганен вятър на трасето. BREAKING: today’s Giant Slalom in Semmering cancelled due to strong wind #fisalpine pic.twitter.com/fm8L0C4JlI — FIS Alpine (@fisalpine) December 28, 2020 Вятърът, който започна да се развихря още в средата на първия манш бе толкова силен, че организаторите решиха да използва резервния старт за втория. Малко преди неговото планирано начало обаче той се засили и първоначално стартът бе забавен с 15 минути. След изчакването бе обявено, но забавяне с 15 минути, но по-малко от пет минути преди предвиденият старт, той бе отменен. Това решение бе взето тъй като силният вятър започна да разрушава съоръженията около трасето и седенето на открито стана опасно. Bad weather means the second run of the women's Giant Slalom in Semmering is cancelled pic.twitter.com/iILCQKvyo3 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) December 28, 2020 Лидер след първия манш бе водачката в генералното класиране Петра Влъхова (Словакия), която водеше с 0.22 пред победителката от първите два гигантски слалома за сезона Марта Басино (Италия), докато трета на 0.35 бе Мишел Гисин (Швейцария). Победителката от последния гигантски слалом Микаела Шифрин (САЩ) остана четвърта след първия манш, като изоставането и от Влъхова бе 0.59 секунди. Така днес стартовете и при мъжете в Бормио, и при жените не излъчиха победител заради лошите метеорологични условия. Програмата на Световната купа при дамите продължа утре с нощен слалом, който отново ще се проведе в Земеринг. Стартовият час на първия час е 16:15 българско време, докато вторият започва в 20:30 часа. Съдбата на отменения от днес втори манш на гигантския слалом все още не е известна, като за неговото провеждане в Земеринг има две потенциални възможности. Едната е той да се състой утре сутрин преди старта в дисциплината слалом, докато другият е това да се случи в сряда. Ако нито една от двете опции не се състой, то най-вероятно цялото състезание ще започне от начало в друг курорт на по-късен етап от сезона.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ

