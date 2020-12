Лука Дончич: Показахме кои сме ние

Лука Дончич и съотборниците му в Далас Маверикс пренаписаха историята на НБА снощи. Мавс размазаха ЛА Клипърс с 51 точки разлика, като още на почивката резултатът бе феноменалното 77:27 - най-голямата разлика след първите две части в историята на Лигата.

Рекорд, история и резил в едно: Дончич и Далас унижиха Клипърс в "Стейпълс Сентър"

"Показахме кои сме ние", сподели словенецът на пресконференцията след двубоя. "Хората започнаха да ни съдят по първите два мача от сезона, но забравят, че той е доста дълъг. Трябва да продължаваме по същия начин, да играем защита като днешната. Това е нашата цел от днес нататък", каза още Дончич.

Luka Doncic scored or assisted on 44 points today for the Mavericks. The Clippers' starters combined to score 41 points total.



The Mavs maintained a lead of at least 40 points for the final 31:11 of the game today. That is the longest stretch by any team over the last 25 seasons pic.twitter.com/2p8cdjNruw