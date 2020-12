Кайри и Дюрант не спасиха Бруклин от ужилването на "стършелите"

Бруклин Нетс допусна първото си поражение за настоящия сезон. "Мрежите" показаха колебания и не успяха да се справят с Шарлът Хорнетс, след като отстъпиха със 106:104 (23:22, 25:28, 34:27, 24:27) като гост.

Двубоят бе равностоен през почти цялото време, но в началото на последната четвърт Гордън Хейуърд поведе Шарлът към серия от 13 последователни точки, чрез която "стършелите" вдигнаха аванса си на 16 при 97:81. Бруклин не се предаде и стопи дефицита си, но пропуски на Кайри Ървинг и Кевин Дюрант в края не позволиха на гостите да откраднат успеха.

