Тенис Окончателно: Без Федерер на Australian Open 28 декември 2020 | 09:25 - Обновена Прочетена 982 0



копирано



Роджър Федерер няма да участва на първия турнир от "Големия шлем" за новия сезон - Откритото първенство на Австралия. Това обяви агентът на 39-годишния швейцарец Тони Годсик в изявление за "Associated Press". Както е известно, носителят на 20 титли от "Шлема" претърпя две операции на дясното си коляно през тази година. "Роджър реши да пропусне Australian Open. Той направи чудесен прогрес във възстановяването си в последните два месеца, но за дългосрочното му бъдеще е най-добре да пропусне турнира в Мелбърн и да се завърне след него. През следващите няколко седмици ще обсъдим неговия календар за 2021 г.", заяви Годсик.

Breaking News: @rogerfederer's agent has confirmed he will be missing the 2021 @AustralianOpen. pic.twitter.com/rUKhVi1xM8 — Tennis Channel (@TennisChannel) December 28, 2020 Откритото първенство на Австралия бе отложено с три седмици и така тенисистите от основната схема ще започнат турнира на 8 февруари. Федерер, който има шест трофея в кариерата си от турнира, в момента тренира в Дубай.

Откритото първенство на Австралия бе отложено с три седмици и така тенисистите от основната схема ще започнат турнира на 8 февруари. Федерер, който има шест трофея в кариерата си от турнира, в момента тренира в Дубай.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 982 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1