Канада с втора поредна победа на световното за юноши

Филип Томазино вкара гол и подаде за още един при победата на Канада с 3:1 срещу Словакия на световното първенство по хокей на лед за младежи до 20 години. С това шампионите подобриха баланса си на 2-0 в група "А" на турнира.

