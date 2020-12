Тежка вечер за фаворитите в Източната конференция

Отборите на Милуоки Бъкс и Филаделфия 76ърс допуснаха гръмки поражения през изминалата нощ. "Елените" нямаха никакъв отговор срещу предизвикателството на Ню Йорк Никс и изненадващо загубиха с цели 20 точки след крайното 110:130 (27:30, 18:31, 30:35, 35:34). Така Никс постигнаха първа победа за сезона, след като стартираха с две последователни загуби. Милуоки пък за втори път губи като гост и остава с актив от 1-2.

Джулиъс Рандъл бе най-резултатен за нюйоркчани с 29 точки, 14 борби и 7 асистенции. Елфрид Пейтън също игра силно и завърши с 27 пункта и 7 завършващи подавания, Алек Бъркс вкара 18 от пейката, Ар Джей Барет добави 18 точки и 8 борби, а Франк Нтиликина се разписа с 12 точки.

Звездата на Милуоки Янис Адетокумбо приключи с "дабъл-дабъл" от 27 точки и 13 борби, но той се оказа крайно недостатъчен за успеха на отбора му. Крис Мидълтън отбеляза 22 точки и записа 5 асистенции, Боби Портис се разписа със 17 и 7 борби от пейката, а Донте ДиВинченцо вкара 10 точки.

Филаделфия също записа сериозна загуба. Отборът на Док Ривърс, който бе без звездата Джоел Ембийд, бе победен с 94:118 (24:29, 26:35, 22:29, 22:25) от Кливланд Кавалиърс. Това е трета поредна победа за Кавс от началото на сезона, като тимът на Джей Би Бикърстаф все още е без загуба. Сиксърс пък инкасират първото си поражение за кампанията и остават с баланс 2-1.

