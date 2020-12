Рекорд, история и резил в едно: Дончич и Далас унижиха Клипърс в "Стейпълс Сентър"

Отборът на Далас Маверикс си направи грандиозна подигравка с един от фаворитите в Западната конференция - Лос Анджелис Клипърс. Лука Дончич и съотборниците му буквално разнищиха своя съперник в собствената му зала през първото полувреме, нанасяйки му удар след удар за историческата разлика от 50 точки при 27:77 след изиграните първи 24 минути от срещата. Второто полувреме не предложи нищо интересно и Маверикс довършиха Клипърс за крайното 73:124 (13:36, 14:41, 30:27, 16:20).

Mavs beat the Clippers by 51 to hand them their biggest loss in franchise history pic.twitter.com/YeHXOZXP1w — Bleacher Report (@BleacherReport) December 27, 2020

По този начин бе счупен рекордът за най-голяма преднина на полувремето в историята на НБА. До момента той бе държан от Голдън Стейт Уориърс, който печели първото полувреме срещу Сакраменто Кингс през 1991-ва с 47 точки. С днешните си 50 точки Далас излиза на първа позиция във вечната класация.

with the biggest halftime lead in NBA history........... #Lexus pic.twitter.com/AjSW4L32nW — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 27, 2020

Това е успех №1 за Мавс от началото на сезона, след като тимът стартира с две последователни загуби. Клипърс пък губят за първи път през новата кампания след победите си над ЛА Лейкърс и Денвър Нъгетс.

FINAL SCORE THREAD



Luka Doncic (24 PTS, 9 REB, 8 AST) fills it up in the @dallasmavs W! #KiaTipOff20



Josh Richardson: 21 PTS, 4 3PM

Tim Hardaway Jr.: 18 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/t0lbKq9cUG — NBA (@NBA) December 27, 2020

Голямата звезда на Клипърс Кауай Ленърд не взе участие в срещата заради 8 шева в устната, които претърпя след мача с Денвър на Коледа. Това обаче не трябва да служи като оправдание на баскетболистите на Ел Ей, които инкасираха най-голямата загуба в историята на организацията.

Лука Дончич бе с основна роля за разгрома със своите 24 точки, 9 борби и 8 асистенции. След него се нареди стрелецът Джош Ричардсън с 21 точки, Тим Хардауей-младши завърши с 18 пункта, а Джейлън Брънсън добави 11. За Клипърс Пол Джордж вкара 15, Серж Ибака остана с 13 и 9 борби, а Ивица Зубац се разписа с 10 точки.