НБА Голдън Стейт понесе още един тежък удар 27 декември 2020 | 19:30 Прочетена 616 0



копирано





Warriors center Marquese Chriss has suffered a broken right leg (fibula) and will miss remainder of the season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 27, 2020 23-годишният баскетболист взе участие и в двата мача на ГСУ до момента - срещу Бруклин и Милуоки, като записа средно по 6.5 точки и 6.5 борби за 13 минути игрово време. Крис пристигна в отбора на Стив Кър миналата година и регистрира върхови показатели от 9.3 пункта, 6.2 борби и 1.9 асистенции в 59 срещи за предишния сезон. Голдън Стейт ще трябва да преглътне още една ужасна контузия след тази на звездата Клей Томпсън. Тежкото крило на "войните" Маркийс Крис е счупил десния си крак и ще пропусне целия сезон 2020/21, съобщава Шамс Чарания от "The Athletic".23-годишният баскетболист взе участие и в двата мача на ГСУ до момента - срещу Бруклин и Милуоки, като записа средно по 6.5 точки и 6.5 борби за 13 минути игрово време. Крис пристигна в отбора на Стив Кър миналата година и регистрира върхови показатели от 9.3 пункта, 6.2 борби и 1.9 асистенции в 59 срещи за предишния сезон.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 616 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1